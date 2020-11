Edvaldo levará obras de infraestrutura para mais quinze comunidades

24/11/20 - 16:13:12

Depois de levar melhorias e novos equipamentos urbanos, nos últimos três anos e dez meses, para cerca de 20 comunidades que ainda não dispunham de infraestrutura básica, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), com sua candidatura à reeleição, se compromete a fazer avançar, se eleito, o programa de urbanização dos bairros de Aracaju.

Para isso, junto à candidata à vice, Delegada Katarina, Edvaldo vai trabalhar para garantir a urbanização e melhorias da infraestrutura de loteamentos e ocupações localizados de Norte à Sul da cidade. “Vamos continuar investindo, prioritariamente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam da atenção da prefeitura”, frisa.

De acordo com Edvaldo, dos mais de R$ 800 milhões já captados por sua gestão e investidos na cidade, cerca de 70% está direcionado a obras de infraestrutura em comunidade situadas em regiões socialmente vulneráveis, “como os loteamentos Moema Meire, Jardim Bahia, Coqueiral, Paraíso do Sul, Senhor do Bonfim, dentre tantos outros já contemplados”, exemplifica o gestor.

“Com uma gestão planejada e experiência, foi possível retomar obras que estavam paralisadas e iniciar novos projetos. Estamos promovendo uma verdadeira revolução na paisagem urbana da cidade, transformando para melhor a vida das pessoas. Recolocamos Aracaju no trilho do desenvolvimento e mostramos que estamos preparados para fazer a cidade avançar ainda mais”, afirma.

O prefeito detalha, no programa de urbanização da capital traçado por sua gestão para o quadriênio 2021-2024, as comunidades que serão contempladas. Segundo Edvaldo, serão urbanizados e receberão melhorias da infraestrutura os loteamentos Porto do Grigo e Monte Belo, no bairro Soledade, e Jardim Copacabana e Recanto da Jaqueira, no Porto Dantas.

“Também passarão a contar com infraestrutura básica os loteamentos Jardim dos Coqueiros (Jabotiana), Aningas e Parque Mar e Sol (Farolândia), Paraíso do Sul (segunda etapa), Luciana, Jardim Recreio e Ocupação Suvaco da Gata (Santa Maria), e Costa Verde I e II (Aruana)”, lista Edvaldo, ao ressaltar que além de garantir dignidade às famílias que moram nessas comunidades, essas obras vão gerar empregos e movimentar a reaquecer a economia local.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes