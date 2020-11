Novembro também pode ser vermelho: advogados promovem campanha de doação de sangue

24/11/20 - 09:19:15

Iniciativa do Escritório Ação Juris conscientiza população para ajudar o Hemose que apresenta estoque baixo de sangue em meio à pandemia.

O Dia Nacional do Doador de Sangue, acontece no próximo dia 25 de novembro. No Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), por conta da pandemia os estoques dos sangues O, A, B e Ab, para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar tiveram uma redução de mais de 50%. Observando esse cenário o Escritório Ação Juris resolveu promover a Campanha “O Novembro também pode ser Vermelho. Doe Sangue, Salve Vidas”. Os advogados irão doar dia 26/11. Mas a população em geral pode agendar um horário em qualquer dia da semana através dos telefones (79)3225-8039 e 3259-3174, com essa atitude, o hemocentro evita aglomeração.

O Advogado e Sócio do Escritório Ação Juris, Dr. Andress Amadeus, explica que é preciso destacar para a população que o Hemose respeita todos os protocolos de segurança em relação à pandemia e é preciso doar agora já que os estoques estão baixos. “Nesse lastimável cenário, o Escritório Ação Juris não viu outra alternativa, senão a de unir forças entre os sócios, clientes e a sociedade sergipana como um todo nessa campanha extremamente valiosa que inquestionavelmente fará grande diferença na vida de uma pessoa, e de uma família. Diante de tanto tempo de trabalho estabelecido pelo escritório Ação Juris ao longo desses mais de 29 anos de préstimos a Justiça e à sociedade, os sócios vislumbraram uma oportunidade de usar essas importantes características com o intuito de realizar a presente mobilização, objeto da campanha, contribuindo de maneira extremamente positiva e solidária perante a sociedade sergipana”, afirma.

O advogado também destaca que o doador de sangue está amparado pela legislação. “A Lei 1.075 de 27 de março de 1950 dá direito à dispensa do ponto, no dia da doação de sangue para o funcionário público civil de autarquia ou militar. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê, em seu artigo 473, que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada”, orienta.

Neste mês o escritório está se mobilizando até mesmo através das petições, requerimentos e peças, tudo está saindo com o timbre da campanha, uma forma de chamar atenção dos clientes. No dia 26 de novembro a equipe do escritório irá até o Hemose realizar as doações. “Espero que sirvamos de exemplo para outras instituições, se cada um fizer sua parte, não teremos baixo estoque como temos agora”, finaliza.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.