Passeio pela cidade marcará início do Natal com Mobilidade em Aracaju

24/11/20 - 05:25:23

Para celebrar a chegada do período natalino, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) em conjunto com as empresas de Transporte Público Coletivo de Aracaju e região Metropolitana estarão realizando nesta terça-feira, 24, a entrega dos ônibus iluminados do Natal com Mobilidade, às 18h na Praia Formosa, seguido de um passeio pela capital.

Este ano, essa ação celebra três anos, mas ao contrário das atividades dos anos anteriores, o passeio comemorativo não acontecerá acompanhado das crianças das entidades filantrópicas, devido as recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), em combate a Covid-19. Contudo, os ônibus vão circular pela cidade em um desfile para que as pessoas possam participar e sentir o amor e a harmonia do Natal de suas casas, conforme percurso abaixo.

Falando em bons sentimentos, este ano o tema do Natal com Mobilidade é “Transporte Amor”. Porque além dos ônibus iluminados, o setor está promovendo a arrecadação de brinquedos, materiais escolares, produtos de higiene, roupas e sapatos destinados às instituições beneficentes; como também mobilizando uma campanha de doação de sangue.

Doação de sangue

Do dia 30 de novembro a 2 de dezembro, das 17h às 22h, o Natal com Mobilidade estará realizando uma ação de incentivo à doação de sangue na Orla da Atalaia – no estacionamento ao lado do Oceanário. Empresas do transporte e diversas instituições parceiras foram convidadas a participar da campanha que é aberta ao público também.

Já confirmaram parceria no Natal com Mobilidade: Grupo Modelo, Grupo Progresso, Viação Atalaia, Fetralse, Despoluir, Aracajucard, SestSenat, Fecomércio, Acesse, CDL, Clube Desportivo Confiança, Polícia Rodoviária Federal, além das Polícias Civil e Militar do Estado de Sergipe e a Guarda Municipal de Aracaju.

Para doar, o Setransp, as Unidades do SestSenat, as garagens das empresas de ônibus e a SMTT serão os pontos de coleta.

a) Setransp – Rua Moacir Wanderley, 185, sala 503 – Condomínio Empresarial Jardins – Bairro Jardins b) SestSenat Aracaju – Av. Pres. Tancredo Neves, 5857 – Jabutiana – Aracaju – SE c) Viação Atalaia – R. Roberto Morais, 91 – Santos Dumont d) Viação Modelo – Tancredo Campos, 836 – Porto D’antas e) Viação Progresso – Mal. Cândido Rondon, 1203-1301 – Jabutiana f) SMTT – R. Roberto Fonseca, 200 – Inácio Barbosa

Roteiro do passeio

Av Beira Mar (13 de julho)

Mercado

Av. Simeão Sobral

Av João Ribeiro

Av. Visconde Maracaju

Av. Francisco de Assis

Av. Euclides Figueiredo

Conjunto Bugio

Av Maranhão

Av. Tancredo Neves

Av. Etelvino Alves (atrás da Ferreira costa)

Av Gasoduto (Orlando Dantas)

Av Soldado Valfredo

Av. Heráclito Rosenberg

Av. Canal 4 (Conj. Augusto Franco)

Av. Canal 5 (UNIT)

Av. Beira Mar

Orla Atalaia

Rua Urbano Neto

Av. Delmiro Gouveia (Coroa do Meio)

13 de julho

Fonte e foto Setransp