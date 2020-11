SENADORA MAIA DO CARMO FARÁ TESTE PARA A COVID-19 NO APARTAMENTO EM BRASÍLIA

24/11/20 - 07:51:29

Uma equipe médica estará nesta terça-feira (24) no apartamento da senadora Maria do Carmo Alves, para realizar a testagem para a covid-19, de todos os parentes da família após a comprovação do exame de João Alves Filho, que se encontra em estado grave de saúde.

A senadora informou que o estado de saúde de João Alves é irreversível e que a família decidiu que o corpo será cremado em Brasília por conta da covid-19 e em seguida levado para Sergipe. “Encontra-se sem alteração o quadro de saúde do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, internado desde a quarta-feira (18), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O estado é grave e a equipe médica que o acompanha na Unidade isolada para Covid, do hospital, considerou irreversível o quadro clínico apresentado pelo ex-governador. Ele encontra-se com as funções renais paralisadas e segue sedado, respirando com ajuda de aparelhos”, informou a senadora.

A senadora explicou que a família já prepara as homenagens para o ex-governador e que possa fazer a despedida.