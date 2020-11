Servidores, estudantes e docentes protestam contra intervenção na Universidade Federal

24/11/20 - 12:21:25

Servidores, estudantes e docentes realizaram na manhã desta terça-feira (24), um protesto no hall da reitoria da Unidade Federal de Sergipe (UFS) uma manifestação contra a determinação do Ministério da Educação (MEC), que nomeou uma reitora temporária para a UFS.

Para os manifestantes, a determinação do governo federal é, na verdade, uma intervenção na universidade, e vai de encontro à tradição da escolha por parte da comunidade dos gestores da instituição.

As entidades que representam a comunidade da UFS defendem que a escolha feita na consulta pública dentro do processo eleitoral para a eleger o novo reitor seja soberana.

De acordo com o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Luiz Felipe Santos, a portaria do MEC que culminou com o afastamento do atual reitor Joviano de Santana Filho e nomeou a interventora Liliádia Barreto é uma interferência direta do Palácio do Planalto.

A nomeação da reitora Liliádia da Silva Oliveira Barreto, por parte do MEC, acontece após o término do mandato do professor Ângelo Roberto Antoniolli, que ocorreu na última quarta-feira (18) e da não conclusão do processo de eleição da lista tríplice para reitor e vice-reitor que havia sido enviado ao Ministério da Educação, mas que não foi aceita pelo governo federal por causa de suspeitas de irregularidades no processo sobre o qual pediu esclarecimentos.

Foto: Ascom/Sintufs