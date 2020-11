VIDEOMONITORAMENTO: CIOSP PASSA A CONTAR COM MAIS DE 200 CÂMERAS EM SERGIPE

24/11/20 - 08:39:48

A integração com a Prefeitura de Aracaju amplia o monitoramento na capital e contribui para o trabalho de identificação de veículos roubados e furtados em todo o estado

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) contará, até o final deste ano, com 204 câmeras de segurança. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) firmou um convênio com a Prefeitura de Aracaju para cessão das imagens captadas pelos equipamentos de videomonitoramento da capital sergipana, que são utilizados para a organização do trânsito e pela Defesa Civil. O Ciosp, em conjunto com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), também já monitora o estado para o cercamento eletrônico de divisas entre os estados para a identificação de carros roubados ou furtados que passem por Sergipe.

O tenente-coronel Eduardo Brandão, diretor do Ciosp, explicou que a parceria é fruto do foco do empenho do secretário da Segurança Pública no combate à criminalidade na capital e no interior do estado. “Quando assumimos o Ciosp, em março, o secretário, João Eloy, solicitou que fizéssemos essa integração com a Prefeitura de Aracaju. Agradecemos à prefeitura por nos ter disponibilizado essas câmeras. E lembrando as palavras do secretário, a segurança pública serve à população, independente de onde venham as imagens”, reforçou.

As câmeras de segurança também ampliam o combate aos crimes de roubos e furtos de veículos, por meio de um cercamento digital, que permite a identificação das placas dos veículos com restrição de roubo ou furto. “Conclamamos a população sergipana que, se seu carro ou seu bem for furtado ou roubado, automaticamente ligue para o 190. Nós estamos em um sistema integrado com mais de 200 câmeras no estado de Sergipe. E essas imagens são repassadas de imediato ao Ciosp. É uma determinação do secretário que façamos esse cercamento eletrônico”, ressaltou.

O diretor do Ciosp enfatizou que a SSP está buscando novas parcerias para que o número de câmeras seja ampliado ainda mais em todo o estado. “Nossa perspectiva de câmeras, até o final do ano, é passar de 200 equipamentos em todo o estado de Sergipe. Essa é a nossa preocupação maior. Também fizemos um convênio com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e também estamos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Estamos monitorando o estado de Norte a Sul”, pontuou.

Fonte e foto SSP