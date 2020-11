Borat de “Amor & Sexo” é baleado por policial no Rio e passa por cirurgia de emergência. Bruno Miranda, assistente de palco de Fernanda Lima, se envolveu em uma confusão no trânsito

25/11/20 - 22:16:21

Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo, foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (25), no Recreio dos Bandeirantes, após se envolver em uma confusão no trânsito com um policial militar, ao tentar ajudar a socorrer a vítima de um acidente de carro. Gravemente ferido, o assistente de palco de Fernanda Lima foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Segundo Quem apurou com a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, Bruno foi atingido no abdômen e passa por uma cirurgia de emergência no momento.

A Polícia Militar confirmou em comunicado o envolvimento de um policial no caso. Leia abaixo na íntegra. “A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar esclarece que informações preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio dos Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira (25/11). Um homem foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. A ocorrência segue em andamento.”

A médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Bruno, com quem ele tem um filho, Enzo, de 4 aninhos, enviou uma mensagem tranquilizando os amigos do modelo. “Amigos, está terminado a cirurgia do Bruno. Teve lesão no intestino e no rim. O cirurgião já veio falar com a gente e correu tudo bem. Ele está indo para o CTI. Vamos orar para a sua total recuperação”, pediu.

Às 17h06, o Hospital anunciou o fim da cirurgia: “O sr. Bruno foi operado e segue internado, com quadro estável”. A notícia foi dada primeiramente por Fábia Oliveira.