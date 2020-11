CORPO DO EX-G0VERNADOR JOÃO ALVES SERÁ CREMADO EM VALPARAÍSO DE GOIÁS

25/11/20 - 10:12:27

A família do ex-governador João Alves Filho, que faleceu na madrugada desta quarta-feira (25) informou que o corpo será cremado no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás, a 40 minutos de Brasília.

Ainda segundo a família, as cinzas serão trazidas para Sergipe, onde será realizado todas as homenagens ao ex-governador.

O ex-governador sofria do Mal de Alzheimer e teve o quadro agravado pela Covid-19, o que fez com que a família decidisse trazer as cinzas para seu estado.

João Alves estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva desde a semana passada, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, após sofrer uma parada cardíaca em casa.