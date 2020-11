João Alves será cremado na quinta-feira e chega em Sergipe na segunda-feira, dia 30

25/11/20 - 18:08:10

O corpo do ex-Governador João Alves Filho, será cremado nesta quinta-feira (26), às 10h, no Jardim Metropolitano, localizado em Valparaíso de Goiás, entorno do Distrito Federal, em solenidade restrita à família.

As informações passadas por familiares são de que a causa da morte do ex-governador foi choque séptico e pneumonia bacteriana, embora tenha contraído a covid-19.

Os restos mortais do ex-governador serão transladados para Aracaju na segunda (30), com chegada prevista para às 11h30, no Aeroporto Internacional de Aracaju.

Morte – João Alves Filho morreu na noite desta terça-feira (24), em Brasília. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o início da noite de quarta-feira (18), quando sofreu uma parada cardíaca por cerca de 30 minutos.

João Alves sofria de Alzheimer e recebia cuidados intensivos, em home care, desde o ano passado, quando passou por duas complicações decorrentes da doença.