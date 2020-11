CRESS/SE participa de manifestação contra nomeação de reitora pró-tempore da UFS

25/11/20 - 07:13:40

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) participou na manhã desta terça-feira (24) da manifestação contra a nomeação da professora Liliádia da Silva como reitora pró-tempore da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O protesto foi realizado em frente a Reitoria do Campus UFS/São Cristóvão e contou com estudantes, servidores e docentes que reivindicaram a democracia na instituição e respeito à Consulta Pública.

Participaram do ato, a presidente do CRESS-SE, Dora Rosa Horlacher, e o conselheiro do CRESS Sergipe, Jailson Ramos. De acordo com Dora Rosa, o Regional tem posição contrária a nomeação porque fere o projeto ético-político e a democracia. “Isso vai contra todos e todas profissionais da categoria de Serviço Social, que lutam pela democracia, pela liberdade. Somos contra essa nomeação que vai de encontro com o projeto ético-político. A universidade é um espaço democrático, foi feita uma eleição e nós queremos que seja respeitado o resultado desta eleição. Este é um dia de protesto, contra esse atraso e retrocesso. A universidade não pode ser tratada com esse desrespeito por parte do governo federal”, destacou a presidente.

A professora Liliádia da Silva Oliveira Barreto, do Departamento de Serviço Social da UFS, foi indicada pelo presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira (23), por meio do Ministério da Educação (MEC).

Com a indicação ao cargo, o professor Valter Joviano foi afastado. Ele havia sido indicado pelo ex-reitor Ângelo Antoniolli e não participou da Consulta Pública organizada pelas entidades acadêmica, sendo eleito por uma lista tríplice que não respeitou a consulta pública que elegeu o professor André Maurício.

Foto assessoria

