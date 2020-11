“Debatemos diretamente com os aracajuanos”, afirma Danielle Garcia

Diante da desistência do atual prefeito dos debates promovidos pelos veículos de imprensa e entidades neste segundo turno, a delegada Danielle Garcia, candidata a prefeita de Aracaju, promoveu um debate com os aracajuanos por meio de suas redes sociais, nesta terça-feira, 24. Ela respondeu aos questionamentos da população sobre os mais diversos temas, mostrando que está preparada para administrar a cidade.

A íntegra do debate pode ser conferida no Instagram da candidata, no perfil @deldaniellegarcia. “Debatemos diretamente com a população, que tanto aguardou o confronto de ideias entre os candidatos. Lamentavelmente o prefeito fugiu dos debates. Eu confirmei presença em todos, inclusive compareci ao que foi promovido pelo Lide e estarei presente também no da TV Sergipe, que meu opositor já disse que não vai. Um desrespeito aos eleitores de Aracaju, que gostariam de ver os dois candidatos debatendo propostas e os problemas da cidade”, afirmou.

Entre os questionamentos apresentados no debate pelas redes sociais, o que Danielle pretende fazer em relação às praças. “Fizemos um mapeamento das praças da cidade e 90% estão em estado deplorável, com suas estruturas e equipamentos sem manutenção. Em nossa gestão, vamos cuidar desses espaços de convivência para as pessoas, onde as crianças brincam e o esporte se desenvolve. Por isso, em nosso plano de governo, firmamos o compromisso de cuidar de todas as praças de Aracaju”, ressaltou.

Empreendedorismo e renda

Outro tema abordado foi o empreendedorismo que, segundo a candidata, padece na capital. “Para mudar isso, prevemos a criação de uma agência de fomento para captação de recursos, microcrédito para o pequeno empreendedor e polos de inovação e tecnologia tendo o município como mentor para fomentar novos negócios em nossa cidade”, salientou.

“Vamos criar também a Casa do Empreendedor, um espaço onde o microempresário providencia toda a documentação necessária para a abertura da empresa com todos os alvarás e licenças. A gente trabalha também com a questão das isenções fiscais e diminuição da carga tributária, pois nós sabemos a importância e o quanto eles fomentam a economia”, complementou.

Transporte público

A candidata também falou sobre o transporte público, afirmando que é preciso integrar os diversos modais. “E fazer com que eles funcionem de forma correta. Para isso, precisamos realizar a licitação do transporte público e a regulamentação do transporte alternativo. É isso que nós vamos fazer por vocês”, assegurou.

Mulher na política

Danielle falou ainda sobre a força da mulher e a importância de sua participação na política. “Nós mulheres podemos ocupar qualquer posição, inclusive a de prefeita. Não tenho dúvida que o fato de sermos mãe, de cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa profissão traz para a gestão a sensibilidade que só nós temos. Por isso eu acho importante a mulher chegar nesse lugar”, destacou, respondendo ainda sobre as acusações dos opositores de que ela seria arrogante.

“Quando nós somos firmes somos tachadas de arrogantes. Se fôssemos homens, seríamos chamados de fortes. Até pouco tempo atrás a imprensa e a população aplaudiam a nossa atuação. Então não vamos cair nesse machismo desenfreado dos nossos adversários que só querem atingir a nossa honra”, enfatizou.

