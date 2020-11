EM NOTA, CONSTRUTORA CELI LAMENTA A MORTE DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES

25/11/20 - 18:14:51

Nós, que sempre falamos no prazer de construir, nos despedimos de um ilustre sergipano que além da excelência em sua carreira política, presenteou nosso estado com grandes obras. O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, foi responsável pela construção, entre outras obras, do Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE; Platô de Neópolis; Orla de Atalaia; Pontes Godofredo Diniz e Aracaju-Barra dos Coqueiros, além da Maternidade N. S de Lourdes. Seu legado já faz parte da nossa história e será sempre lembrado pela transformação socioeconômica que trouxe para a nossa cidade e estado. Prestamos aqui, nossa solidariedade à família e amigos desse que foi um notável homem, gestor e político.

Construtora Celi