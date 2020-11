FCDL AGRADECE E HOMENAGEIA OS GRANDES FEITOS DE JOÃO ALVES FILHO

25/11/20 - 15:57:56

As bandeiras da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe e de todas as CDLs sergipanas estão a meio mastro, de luto. E por um motivo mais do que justo. Elas homenageiam o ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, ex-ministro de Estado, ex-prefeito de Aracaju.

Não simplesmente por ter sido o João da Água, João Chapéu de Couro, João do Sertão sergipano, João do Trabalho, mas por ele, como homem público, haver se dedicado a todos os setores da sociedade, em especial ao segmento do varejo, do comércio do Estado.

Por suas obras, realizações, foram gerados milhares de empregos em Sergipe, a abertura de vários negócios no comércio, oportunidades para pequenos, micros e grandes empreendedores. Sua visão futurista foi determinada para várias gerações e o comércio também acompanhou esse crescimento, desenvolvendo Sergipe.

Nesse momento em que Dr. João Alves Filho nos deixa e vai para o descanso eterno, resta a todos nós que fazemos parte da FCDL/Sergipe muito mais do que externar nossos sentimentos de pesar à senadora Maria do Carmo Alves e Família, é de fato reconhecer toda a grandiosidade do seu legado e agradecer por tudo que fez em prol dos sergipanos. Vá em paz, governador João Alves Filho e que Deus, senhor supremo, conforte a todos.

Edivaldo Cunha – Presidente da FCDL Sergipe