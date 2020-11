Hotéis associados à ABIH-SE hospedarão atletas apara o maior evento escolar do mundo

25/11/20 - 18:23:20

Em julho de 2021, Sergipe receberá seletiva do maior evento esportivo escolar do mundo, a Gymnasíade Escolar 2021, a ser realizada em Aracaju, entre os dias 27 de julho e 31 de agosto. Esse evento contribuirá para recuperar parte da economia que ficou em recessão durante o ano de 2020.

A cerimônia de lançamento foi realizada no auditório do Palácio dos Despachos com a presença do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, da vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e presidente do Sergipe Destination, Daniela Mesquita, além de autoridades e representantes de modalidades esportivas.

O evento deveria ter ocorrido este ano, mas foi adiado para 2021, devido à pandemia e estudantes brasileiros irão tentar vaga durante a seletiva nacional. As disputas por medalha serão realizadas na cidade de Jinjiang, na China, em outubro do mesmo ano.

Belivaldo Chagas destacou a importância do evento para economia do estado, especialmente, para a atividade turística nessa fase de recuperação econômica. “Daqui sairão jovens que representarão o Brasil na China e o evento despertará neles um maior interesse pelo esporte. Diretamente estaremos recebendo cerca de 7 mil pessoas que ocuparão a rede hoteleira e conhecerão um pouco da nossa cultura. Fico muito feliz por termos essa oportunidade, que é motivo de muita satisfação, alegria e trabalho”, declarou o governador.

Daniela Mesquita comemorou a atuação de todas as instituições envolvidas na captação do evento que ajudará na recuperação da economia da hotelaria sergipana em recessão no ano de 2020. “Estamos satisfeitos e 2021 nos parece já muito promissor. Todos estão trabalhando focados em divulgar as potencialidades de Sergipe não apenas para o turismo de lazer, mas também para o de eventos e o de esportes. Este, sem sombra de dúvidas, é um grande momento para todo setor de turismo e para a hotelaria aracajuana e sergipana”.

Sales Neto, secretário de Estado do Turismo, ressaltou o quanto o evento auxiliará a cadeia produtiva do turismo em Sergipe, uma vez que os atletas e familiares utilizarão a rede hoteleira por cerca de um mês inteiro e a equipe de trabalho por 40 dias. “Serão mais de 6.000 atletas em um mês e mais de 5 mil nos Jogos Escolares da Juventude, durante 15 dias, garantindo uma excelente ocupação hoteleira, movimentação em bares, restaurantes, transportes, toda uma cadeia econômica que vai ser movimentada com esses eventos esportivos”, informou.

POR ASCOM/ABIH-SE COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA SERGIPE DE NOTÍCIAS