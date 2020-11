LAÉRCIO OLIVEIRA: “JOÃO CHAPÉU DE COURO, JOÃO DA ÁGUA E JOÃO CORAGEM”

“O João chapéu de Couro, João da Água e também João Coragem, que tem força de vontade e Sergipe no coração”. Esse trecho da música de uma das campanhas de João Alves faz um breve resumo da biografia desse grande homem que concretizou tantos sonhos dos sergipanos.

Engenheiro e governante, ele fez as mais importantes obras da nossa capital e também do interior do estado: o Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE, o Platô de Neópolis, a Orla de Atalaia, o bairro da Coroa do Meio, as pontes Godofredo Diniz e Aracaju-Barra dos Coqueiros, o Sistema Integrado de Transporte de Aracaju, o Parque da Cidade, de 14 avenidas de Aracaju, a Maternidade N. S de Lourdes, o Projeto Chapéu de Couro com sua adutoras (Alto Sertão, Sertaneja, Piauitinga, Agreste e Baixo São Francisco), entre outras. João Alves será lembrado como um dos grandes ícones da história de Sergipe pelo seu legado de realizações e sobretudo pelo amor à sua terra.

Mas seu legado não se resume às obras. João foi um apaixonado pelo Nordeste. É autor de diversos livros sobre questões sócio ambientais e as suas causas e consequências. Possui em seu currículo inúmeros títulos sobre as secas, as águas e a transposição das águas do Rio São Francisco. Dedicou sua vida e obras a encontrar soluções para ajudar o sertanejo e sua lida e agruras no enfrentamento da seca.

Empreendedor e visionário, João Alves ficará na memória dos sergipanos como um dos mais relevantes homens públicos do nosso estado.

Meus sentimentos à senadora Maria do Carmo e a todos os familiares. #luto

Laércio Oliveira