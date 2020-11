Leandro Branquinho fará Workshop Negócios Digitais em Aracaju, dia 28

25/11/20 - 15:52:33

Dia 28 de novembro, no Del Mar Hotel você terá a oportunidade de participar de um dos maiores treinamentos sobre transformação digital da atualidade. Após uma intensa curadoria de conteúdo, a Fábrica de Mentores traz de forma prática os pontos mais importantes para o domínio e crescimento no universo digital com o “Workshop Negócios Digitais” com Leandro Branquinho – empresário, especialista em vendas, graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas, e MBA em Marketing Estratégico.

Leandro estudou Design Thinking na Universidade de Stanford no Vale do Silício, é da Revista VendaMais, autor do programa Rádio Vendas (veiculado em diversas emissoras pelo país), colaborador de grandes portais como A Magia do Mundo dos Negócios e Falando de Varejo. E foi Eleito em 2014 como um dos Gigantes das Vendas no Brasil e em 2016 Participou de uma expedição do Chuí até o Oiapoque (literalmente) em busca do melhor vendedor do Brasil.

No “Workshop Negócios Digitais” você vai aprender sobre: Marketing e Vendas em sintonia; Virtual Selling – Como os vídeos vão mudar o mundo das vendas; As diferentes formas de monetização através da internet; Como lidar com o novo consumidor; Aplicativos indispensáveis para todo vendedor; Técnicas de Vendas no mundo digital; Redes Sociais e Novas Mídias; e Como colocar sua empresa nos primeiros resultados do Google.

A maioria das pessoas que usam a web hoje para vender seus produtos e serviços estão fazendo da maneira errada. Estamos vivendo em um mundo completamente novo, no qual é possível criar negócios rentáveis com pouquíssimos recursos iniciais. Nesse treinamento você aprenderá na prática que essa possibilidade está ao alcance de qualquer pessoa que tenha um talento empreendedor.

Fonte e foto assessoria