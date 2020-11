MARIA DO CARMO: “FORAM 50 ANOS DE AMOR, AMIZADE E MUITO COMPANHEIRISMO”

25/11/20 - 11:12:35

A senadora Maria do Carmo Alves, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (25) para externar o seu sentimento pela morte do marido, o ex-governador João Alves Filho.

Em seu página no twitter, Maria do Carmo disse que “João seguiu em paz para os braços do Pai, livre de todas as doenças que acometiam o seu corpo. Foram 54 anos de amor, amizade e muito companheirismo. Nunca estamos preparados pra sentir tanta saudade. Nosso João da Água, nosso João sempre Coragem, permanecerá eternamente vivo em nossos corações”.

Por fim, a senadora agradece as manifestações de solidariedade. “Agradeço por todas as manifestações de carinho e apreço que recebemos e me uno ao povo sergipano nesse momento de profunda dor”.