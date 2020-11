PEÇO QUE A IMPRENSA ESQUEÇA O NOME HUSE E PASSE A USAR JOÃO ALVES, DIZ DEPUTADO

25/11/20 - 12:37:50

O governador Belivaldo Chagas, anunciou que ainda nesta quarta-feira (25), irá assinar o decreto que dará ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) novamente o nome do ex-governador João Alves Filho, que morreu na noite desta terça-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

O governador decretou luto oficial de três dias e colocou o Palácio Museu Olímpio Campos à disposição da família para as últimas homenagens.

Em Brasília, o deputado capitão Samuel lamentou a morte do ex-governador João Alves e aproveitou para pedir que a imprensa desse destaque ao nome do maior hospital público do estado de Sergipe.

Para o deputado, “questões políticas junto a imprensa fizeram com que o nome deste grande líder fosse retirado da fachada do hospital”, disse Samuel, afirmando que “estou em Brasília e hoje é um dia triste, dia em que perdemos o maior governador que Sergipe já teve em toa a sua história. Por isso, eu gostaria de fazer um pedido para a imprensa do nosso estado. Peço que a imprensa esqueça que o nome do Hospital João Alves Filho é HUSE. Questões políticas junto a imprensa fizeram com que o nome deste grande líder fosse retirado da fachada do hospital. Nada mais justo que o nome de origem volte e este centro médico seja conhecido e chamado, novamente, de Hospital João Alves Filho”, afirma.

Com informações de Anne Isabelle