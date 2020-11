SENADOR ALESSANDRO VIEIRA LAMENTA MORTE DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES

25/11/20 - 12:54:19

Com grande pesar os integrantes do Cidadania em Sergipe vêm a público lamentar o falecimento do Ex-governador João Alves Filho na madrugada desta quarta-feira.

João Alves, como nós o conhecíamos, sem dúvidas fica para a história como uma das mais relevantes personalidades do nosso Estado. Como político, construtor por vocação, foi responsável por grandes obras que do litoral ao sertão mudaram a vida dos Sergipanos.

Ofertamos o nosso reconhecimento e o desejo de que Deus, em sua infinita misericórdia, possa neste momento trazer a paz e o conforto a todos os familiares e amigos impactados com essa inestimável perda.

Esses são os sinceros votos de todos os integrantes do Cidadania em Sergipe.

Alessandro Vieira

Senador da República

Presidente do Cidadania-SE