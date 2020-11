Setor do transporte lamenta falecimento de João Alves

25/11/20 - 16:17:50

Sergipe e a política perdem um dos seus grandes ícones, João Alves Filho. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro de Aracaju (Setransp) lamenta e expressa votos de pesar pelo falecimento do ex-governador do Estado de Sergipe e ex-prefeito de Aracaju, João Alves, que tinha 79 anos e lutava contra o estágio grave do Alzheimer.

Figura pública respeitada nacionalmente, Dr. João sempre será lembrado por ter sido um homem além do seu tempo, que deu voz e visibilidade ao povo sergipano e deixou um legado de obras marcantes e desenvolvimento para história de Sergipe. O setor do transporte destaca sua contribuição para com a mobilidade urbana e deseja consolo a todos que sentem sua partida.

História

Engenheiro Civil de formação, o ex-governador passou pela Gestão do Poder Executivos três vezes (1983-1987; 1991-1995; 2003-2006), além de ter sido prefeito de Aracaju duas vezes (1975-1979; 2013-2016). Além disso, dentro de sua trajetória política, João Alves filho também somou o cargo de Ministro do Interior entre os anos de 1987 a 1990 no Governo do ex-presidente José Sarney.

João Alves deixou para o povo sergipano não só grandes obras, mas histórias eternizadas. Orla da Atalaia, Centro de Criatividade, Ponte Aracaju-Barra, Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), dentre outras grandes construções que já visavam o futuro.

Fonte e foto assessoria