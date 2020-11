Tratando câncer, marido de Ana Hickmann exibe hematomas: “Marcas da quimioterapia”. Alexandre Correa revelou a doença no dia 10 de novembro

25/11/20 - 22:08:56

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, segue fazendo o tratamento para curar um câncer na pescoço. Na manhã desta quarta-feira (25), o empresário exibiu os hematomas que carrega em seu braço.

“Marcas na quimioterapia”, explicou, ele que vai hospital Albert Einstein, em São Paulo, todos os dias passar por sessões de radioterapia e quimioterapia.

Alexandre revelou que estava com câncer no pescoço no dia 10 de novembro. Ele deu detalhes de como descobriu a doença e disse que já está em tratamento. “O tumor estava entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase [quando há a presença de células cancerosas fora da região do câncer primário]. Ele foi retirado inteiro, com sucesso, e foi diagnosticado, então, câncer”, explicou.

Fonte/foto: globo.com