ADVOGADO DECLARA APOIO A EDVALDO E DIZ QUE DANIELLE NÃO APRESENTA PREPARO

26/11/20 - 15:10:37

O advogado Juraci Nunes, que disputou o comando da Prefeitura de Aracaju nas eleições deste ano pelo PMB, declarou apoio político, nesta quinta-feira, 25, ao prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT). A decisão do prefeiturável foi aprovada pela executiva estadual do partido e seguida pela candidata à vice da chapa do PMB, Alda Rejane.

Segundo Juraci, diante do cenário atual de crise econômica e sanitária, em todo o país, “não seria salutar” entregar a gestão da prefeitura da capital a quem não tem preparo e experiência, “como é o caso da candidata Danielle”, frisou. “Neste sentido, decidimos apoiar a reeleição de Edvaldo por entendermos que ele reúne as melhores condições de administrar a cidade nesse momento”.

“Edvaldo foi o preferido do eleitor no primeiro turno tendo mais de 45% dos votos válidos apurados nas urnas, e por isso estamos seguros de que tomamos a decisão correta”, destacou o advogado. Para Juraci, a posição do PMB no segundo turno das eleições, na capital, “é também uma demonstração clara de que reprovamos o projeto político do senador Alessandro, representado, em Aracaju, pela candidatura de Danielle”, completou.

Juraci salienta que a decisão de apoio a Edvaldo se deu de forma programática. “Nos sentimos contemplados, em diversos aspectos, no programa de governo da candidatura à reeleição do prefeito e isso foi fundamental para chegarmos a essa decisão [de apoio]. Sabemos reconhecer os avanços conquistados pelo prefeito para a cidade e isso também pesou em nossa decisão”, disse.

Antecipando-se a críticas que possam partir da candidatura de Danielle, o prefeiturável do PMB diz vai “repudiar qualquer tipo de ilação que sugira ter havido negociação de cargo” entre o seu partido e o candidato da coligação que decidiu apoiar neste segundo turno.

Fonte e foto assessoria