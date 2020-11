Clientes podem negociar com a Energisa em até 12 vezes no cartão de crédito e começar o ano sem dívidas

·Clientes da Energisa também podem pagar contas com cartão do Auxílio Emergencial; ·Mais de 360 mil clientes já negociaram com a Energisa. Diante dos desafios do momento atual, em função da pandemia da Covid-19, e para que os clientes comecem o ano com a vida financeira organizada, a Energisa está facilitando as condições de negociação para contas em atraso, oferecendo opções de pagamento facilitadas pelo cartão de crédito em até 12 vezes ou pelo auxílio emergencial do Governo.

26/11/20 - 06:17:20

“Além do parcelamento pelo cartão de crédito ou pagamento pelo auxílio, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes. Eles podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida ou obter desconto no pagamento à vista, caso tenha contas atrasadas há mais de 90 dias. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome. O 13º salário é uma boa oportunidade para colocar as contas em dia”, explica o gerente de Serviços Comerciais, Wellington Aranha.

A negociação de débitos está disponível para clientes de baixa tensão – residenciais, rurais, comerciais e industriais. Mesmo aqueles que já têm parcelamento podem aproveitar a oportunidade. Desde o início da pandemia, o Grupo Energisa já realizou mais de 360 mil negociações nos 11 estados que atua.

“A Energisa entende este momento difícil e está analisando o perfil de cada cliente e oferecendo a melhor condição de parcelamento possível. A partir de uma fatura pendente, o cliente já negocia com a empresa de forma simples e ágil em todos os nossos canais de atendimento. Isso porque queremos evitar transtornos e temos um compromisso com os nossos clientes”, comenta o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Negociações sem sair de casa

Além de negociar com a Energisa sem sair de casa, os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

SERVIÇO:

Site: energisa.com.br

energisa.com.br WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

(79) 9 8101-0715 Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

(disponível no Google Play ou App Store do celular) Call Center: 0800 079 0196

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

Fonte e foto assessoria