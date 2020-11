CONSELHEIRO ULICES ANDRADE DIZ QUE SERTANEJO JAMAIS ESQUECERÁ JOÃO ALVES

26/11/20 - 12:54:50

Para o conselheiro Ulices Andrade, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o ex-governador João Alves Filho será sempre lembrado como um grande benfeitor de todos os sergipanos, mas principalmente do povo sertanejo.

As obras e programas de combate à seca, construção de novas rodovias, muitas barragens, adutoras, cisternas, vários incentivos à produção de alimentos, preservação ambiental, inclusive de revitalização do São Francisco e de outros rios, assistência ao homem do campo e ações de segurança pública que levaram desenvolvimento a paz ao sertão são marcas – destaca Ulices – “que mudaram para melhor e para sempre a vida dos sertanejos”.

Solidariedade

Ao apresentar sua solidariedade à família de João Alves Filho, falecido ontem (25), em Brasília, o conselheiro Ulices Andrade registrou o fato de que mantinha uma relação estreita e muito respeitosa com o ex-governador, tendo, inclusive, iniciado, ao lado de João, a sua própria carreira política. Ulices foi deputado estadual, secretário de estado, depois presidente da Assembleia Legislativa e mais recentemente exerceu a presidência do Tribunal de Contas.

Estadista

Ainda segundo Ulices Andrade, o ex-governador João Alves foi um verdadeiro estadista, “um visionário e, ao mesmo tempo, um grande tocador de obras que entra merecidamente para história e deixa bons exemplos de gestão pública para as novas gerações de Sergipe e do Brasil”.