Corpo de ex-governador de Sergipe João Alves Filho é cremado na cidade de Valparaíso

26/11/20 - 12:48:07

A cerimônia de cremação do corpo do ex-governador de Sergipe, João Alves filho aconteceu por volta das 10 horas desta quinta-feira (26) no Crematório Jardim Metropolitano, localizado na cidade de Valparaíso, em Goiás, cerca de 40 quilômetros de Brasília. A cerimônia é restrita a familiares.

Ele morreu no fim da noite desta terça-feira (24), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, após sofrer uma parada cardíaca em casa no dia 18.

Os restos mortais do ex-governador serão transladados para Aracaju na próxima segunda-feira (30), com chegada prevista para às 11h30, no Aeroporto Santa Maria. A informação da família é que um cortejo será realizado passando por importantes obras realizadas por João Alves Filho. Além da esposa, ele deixa três filhos e quatro netos.