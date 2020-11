DIRETOR DO PRIMAVERA RECONHECE TRABALHO DE JOÃO ALVES POR SERGIPE

26/11/20 - 15:58:25

O médico Wagner Bravo, diretor geral do Grupo Primavera, reconheceu nesta quinta-feira, através de nota, que “o governador e ministro João Alves Filho estará para sempre entre as maiores figuras públicas da história de Sergipe. Ao longo de uma vitoriosa vida de lutas, manteve sempre seu olhar, pelas lentes do desenvolvimento, voltado para o povo de sua terra, a gente sergipana”.

– Mesmo enquanto competente ministro, muito fez pelo Brasil, sem nunca esquecer do seu especial compromisso com o progresso do nosso Estado, reconhece Wagner.



E concluiu: “Como o foi em sua vida terrena, é agora o Dr. João uma estrela e destas certamente das mais brilhantes. Sem dúvidas manter-se-á na eternidade ao lado do Senhor construindo e estreitando laços nas constelações do universo de Deus”.