Divulgado resultado do edital de técnicos da área cultural

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulga o resultado do edital de técnicos da área cultural, que tem por objetivo premiar profissionais de espetáculos de diversão e outros da área artístico-cultural para o desenvolvimento de suas atividades formativas e de capacitação, conforme especialização técnica. Dos 32 inscritos, foram selecionados 16 profissionais.

O edital vai destinar R$50 mil a profissionais como roadie, carregadores, coordenador de palco, produtor cultural, assistente de produção, produtor executivo, técnico audiovisual(operador), técnico de iluminação, técnico de sonorização, maquinista, contra-regra, técnico em artes cênicas, direção artística, videomaker, VJ, editor, entre outros técnicos.

Este é um dos editais disponibilizados pela Funcaju para dar vazão aos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, que visa transformar a cidade através do fazer artístico-cultural, buscando servir como ferramenta de enfrentamento às adversidades agravadas pela pandemia do novo coronavírus. No total, são R$ 4,6 milhões para aplicar no setor artístico.

Os projetos selecionados devem oferecer suas atividades gratuitamente à população e têm a possibilidade de serem executados remotamente.

O resultado está disponível no site da Lei Aldir Blanc (aldirblancaju.art.br).