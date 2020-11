JOVEM QUE TENTOU SEPARAR BRIGA ENTRE AMIGO E POLICIAL MILITAR MORRE NO HUSE

26/11/20 - 11:03:32

Morreu no final da tarde desta quarta-feira (25), no Hospital de Urgência, Shelton Luiz, 28 anos, que foi baleado no pescoço no domingo (15), quando tentava separar uma briga entre um amigo dele e um policial, no Conjunto Augusto Franco, Zona Sul de Aracaju.

Chelton Luiz foi internado na unidade no dia 15 de novembro, após ter sido alvejado por um tiro no pescoço enquanto tentava separar uma briga entre um amigo e um PM.

Um inquérito da Polícia Civil foi aberto para investigar o caso. O suspeito pelo disparo é um policial militar. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias.

Em nota, o Comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe informou que no dia 17 de novembro a Corporação foi certificada de que o suspeito dos disparos seria um policial militar.