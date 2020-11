LUCIANO BISPO RECEBE OS REPRESENTANTES DA ADEPOL E DO SINPOL DE SERGIPE

26/11/20 - 15:21:11

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo (MDB), recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira, 26, representantes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE).

Segundo destacou o presidente da Adepol, Isaque Cangussu, a visita ao presidente da Casa Legislativa tem a finalidade de buscar melhorias de recursos para a categoria junto ao governador Belivaldo Chagas. “Estamos apresentando um projeto de valorização salarial para toda a categoria. Os servidores da polícia civil já aguardam por isso há muito tempo e sempre estiveram na compreensão de que os governo tinha algumas dificuldades, contudo, vimos uma possibilidade através de uma alternativa que iremos oferecer. Para isso estamos buscando o apoio desta Casa, e em especial, do presidente Luciano Bispo para uma audiência junto ao governador”, pontuou Isaque.

O diretor jurídico do Sinpol, Ênio Nascimento, reforça a importância da valorização salarial da categoria, explicou que mesmo meio à pandemia, os polícias civil nunca deixaram de atuar em suas funções diariamente. “Conforme nos foi pedido pelo governador, que quando chegássemos a um consenso, entre policiais e delegados, ele nos receberia para avaliar o projeto de valorização salarial de toda a categoria. Então, pedimos ao presidente desta casa, Luciano Bispo, para viabilizar uma audiência junto ao governador Belivaldo Chagas”, externou.

Participaram da reunião, o presidente da Adepol, Isaque Cangussu, Adelmo Pelágio, vice-presidente jurídico; Ênio Nascimento, diretor jurídico, e Jean Rezende, diretor de Políticas Sindicais e Associativas do sindicato.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões