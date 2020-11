Museu da Gente Sergipana completa nove anos de celebração da cultura

26/11/20 - 08:21:52

Comemoração acontecerá junto à programação do Natal da Gente Sergipana, que esse ano terá formato diferenciado

Nesta quinta, 26/11, o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda faz aniversário. São nove anos de existência e uma trajetória peculiar de celebração da cultura, da história, das tradições e da gente sergipana. Inaugurado em 26 de novembro de 2011 e mantido pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese), o museu é um marco cultural no estado por valorizar e disseminar durante o ano inteiro a diversidade do patrimônio artístico e cultural sergipano.

Totalmente tecnológico e interativo, o museu apresenta seu acervo ao público por meio de recursos multimídia, mas é também através de ações culturais e educativas que o fortalecimento da identidade de um povo acontece. Durante todo o ano, além de visitas às exposições permanentes e temporárias, o museu oferece um calendário diversificado de atividades para todos os públicos.

Um público que já chegou a mais de 700 mil pessoas em nove anos de funcionamento desse que é considerado um dos equipamentos culturais e turísticos mais importantes do Estado de Sergipe. O reconhecimento da função social e cultural que desempenha é demonstrado também pelas diversas premiações que acumula desde sua inauguração, a exemplo da Ordem do Mérito Cultural, maior honraria concedida pelo Ministério da Cultura.

E para comemorar tantas conquistas ao longo de nove anos, o Instituto Banese irá celebrar o aniversário do museu junto à programação do Natal da Gente Sergipana, que acontecerá em um modelo diferente. “Chegamos a nove anos de Museu da Gente Sergipana. O Instituto Banese está sempre buscando se superar em tudo que cria e oferece ao público, mas em um ano cheio de desafios, a palavra de ordem é reinvenção. Nos reinventamos e continuamos perto dos sergipanos, por isso temos um grande motivo para comemorar. E o Natal da Gente Sergipana será esse momento de celebrar e transmitir esperança e fé em dias melhores. Em breve divulgaremos a programação”, afirma Ezio Déda, superintendente do Instituto Banese.

No momento, o museu permanece fechado para visitações em virtude da realização de obras de manutenção. Os serviços incluem a renovação de todo parque tecnológico e higienização das peças do acervo. Em breve reabrirá com novas orientações e todos os cuidados necessários. Enquanto isso, é possível conhecer ou revisitar o museu de forma virtual através do site www.museudagentesergipana.com.br

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

