Publicado decreto que transforma Huse em Hospital de Urgência Governador João Alves

26/11/20 - 10:06:46

Foi publicado no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (26) o decreto que autoriza a troca do nome do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) para Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho.

A unidade é o maior hospital público do estado. Localizado no bairro Capucho, na Zona Oeste de Aracaju, ele presta atendimentos de urgências e emergências de média e alta complexidade. Também atende urgência adulta e pediátrica e possui um serviço ambulatorial de oncologia.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) já havia antecipado o desejo de realizar essa homenagem em comunicado nesta quarta-feira (25), em suas redes sociais.

O decreto considera que ele, que foi governador, ministro do Interior e prefeito de Aracaju, foi um dos “maiores líderes políticos do estado, responsável por diversas obras que deixaram um legado de desenvolvimento para Sergipe”, sendo um deles o Huse, construído e inaugurado em uma de suas gestões, em 1986.