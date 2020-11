RELATÓRIO DE AUDITORIA IDENTIFICA CONTABILIDADE INDEVIDA DA CAMPO LINDO

A empresa Agroindustrial Campo Lindo Ltda, localizada entre as cidade de Nossa Senhora das Dores e Capela, no Estado de Sergipe, atualmente passa por um processo de Recuperação Judicial e, desde que tal processo se iniciou inúmeras foram as polêmicas.

Como se não bastasse, a empresa concentra toda a venda da produção em um cliente exclusivo, fato que foi abordado no relatório da Auditoria Independente requerida no processo de Recuperação Judicial em virtude das inúmeras irregularidades constatadas no curso do processo.

O relatório da Auditoria Independente realizado na empresa Agroindustrial Campo Lindo Ltda apontou que o faturamento da empresa está concentrado em um único cliente: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA, correspondendo ao volume de operações em torno de 90% (noventa por cento), todos correspondente a adiantamentos, aponta o relatório.

Quanto à contabilidade da empresa, o relatório apontou registros contábeis indevidos, pois “tais recursos não ingressaram no caixa da sociedade.” Continuando, aponta o relatório que há “[…] um evidente risco de mercado tento (Sic) em vista que a empresa não diversifica o seu portfólio de clientes, ou mesmo pela antecipação de recebíveis compromete-se ao fornecimento quase que com um cliente exclusivo.”

Na ocasião, destaca-se trecho do relatório: “Constatamos a Existência de registros contábeis indevidos, concernentes a notas fiscais de Simples Faturamento […], o que representa uma impropriedade, uma vez que tais recursos não ingressaram efetivamente na empresa.”

Ainda não está esclarecida a relação tão próxima da empresa PETROX e a CAMPO LINDO, conforme aponta o relatório, mas o referido documento revela o risco dessa relação, pois toda a produção é absorvida pela mencionada distribuidora de combustível.

Até o momento, a empresa não apresentou qualquer justificativa quanto ao relatório apresentado pelo auditor, 25/09, ficando a lacuna quanto ao risco apontado na relação entre a PETROX e a CAMPO LINDO envolvendo notas fiscais de simples faturamento.