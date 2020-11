Secretaria da Saúde conscientiza sobre prevenção e tratamento ao HIV/Aids

26/11/20 - 11:34:28

O tema da campanha este ano é “Aids, escolha sua forma de prevenção”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Programa IST/Aids, realizará durante o mês de dezembro, diversas ações para sensibilizar a população sobre as medidas de cuidado, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. O tema da campanha este ano é “Aids, escolha sua forma de prevenção”.

De acordo com o gerente do Programa IST/Aids, Almir Santana, o Dezembro Vermelho é alusivo ao Dia Mundial da Luta contra a Aids. “É um mês de mobilização e alerta que é realizado todos os anos. Queremos chamar a atenção da população quanto à prevenção, porque infelizmente, muitas pessoas continuam não utilizando o preservativo nas relações sexuais o que é muito preocupante, já que temos várias campanhas de conscientização e também preservativos disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF)”, alerta.

Além do preservativo, outros métodos de prevenção serão difundidos durante a campanha, como a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) medicação que pode ser tomada até 72h depois da exposição a uma situação de risco e a Prevenção Combinada, que é o uso de medicamentos que diminuem a carga viral, reduzindo as chances de uma pessoa soropositiva transmitir o vírus para outra pessoa durante a relação sexual.

“A Profilaxia Pré-Exposição (PREP) ao HIV, é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV, reduzindo a probabilidade da pessoa se infectar com vírus. O uso do preservativo é fundamental para a prevenção à Aids e continuará sendo, o vírus não faz escolhas e pode atingir qualquer pessoa, mas há formas de cuidados e é justamente isso que precisamos divulgar cada vez mais”, conclui.

Ações

Diante das dificuldades impostas pela pandemia, as ações vão acontecer de forma restrita e seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A partir do dia 1° de dezembro, ocorrerá uma exposição itinerante na SES e durante todo mês serão realizadas diversas atividades nos shoppings da capital e do interior. Também haverá oferta dos testes rápidos pelos municípios, nas unidades de saúde.

No estacionamento do Museu da Gente Sergipana, será exibido no dia 1° de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no Cine Drive-in, o Documentário Carta Para Além dos Muros, que conta a história da Aids no Brasil. Reservas para acesso: WhatsApp (79) 99988- 9862.