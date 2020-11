SISTEMA FECOMÉRCIO AVALIA O CRESCIMENTO DE VENDAS NA BLACK FRIDAY

26/11/20 - 15:47:08

Um estudo realizado pela assessoria executiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac aponta que a próxima semana será um período interessante para o comércio varejista sergipano. De acordo com o estudo, com a Black Friday, que não se resume somente à sexta-feira (27), mas se estende por toda a semana seguinte, as vendas do comércio poderão apresentar elevação de até 10% nas lojas físicas e virtuais. Segundo o entendimento do presidente do sistema, Laércio Oliveira, o ritmo crescente das vendas das lojas, mantém um quadro de animação para os empresários do setor.

“Estamos com boas perspectivas de vendas para o varejo nessa Black Friday. O comércio sergipano tem apresentado variações positivas diante do mesmo período do ano passado, de forma constante e os consumidores estão entendendo que as lojas do comércio são os melhores lugares para encontrar boas ofertas, com produtos de qualidade a preços convidativos. A Black Friday é uma data que já faz parte do calendário anual, com registro de boas vendas para os lojistas e isso anima os empresários, que prepararam suas lojas para receber a clientela com boas ofertas e descontos em vários tipos de produto”, disse Laércio.

Produtos eletroeletrônicos, vestuário, brinquedos e perfumaria são os prováveis líderes nas vendas das lojas do comércio sergipano. Historicamente, a data apresenta excelentes oportunidades de compra para o público, nessas varietais de produtos. Como Sergipe apresentou na última avaliação do varejo, crescimento de mais de 12%, é possível que a manutenção do ritmo de ascensão seja confirmada. Além disso, há a demanda reprimida dos consumidores que voltaram às compras depois do período em que as lojas estiveram fechadas no auge da pandemia no estado. Laércio Oliveira lembrou que o consumidor mostra que está com vontade de investir em compras, porque além do tempo em que esteve sem poder ir às lojas, o fator recuperação de empregos também influi.

“Nos últimos meses, temos visto uma onda de crescimento nas vendas que é muito importante para a recuperação econômica de nosso estado. Além das compras que o público voltou a fazer, entendendo que as lojas estão trabalhando com responsabilidade no que diz respeito à transmissão do coronavírus, existem os mais de 3 mil empregos que foram recuperados nos últimos meses. Isso coloca novas pessoas no mercado de consumo e facilita as compras à crédito, elevando o volume de vendas. A última experiência vivida pelos empresários do comércio foi a “Semana do Brasil”, que registrou um crescimento interessante para as vendas em setembro. Então acredito que na Black Friday, já estendida pela semana inteira que vem, vai sim dar melhores resultados, afirmou Laércio Oliveira.

De acordo com o superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Oliveira, as lojas estão com estoques prontos para atender a Black Friday e toda o mês de dezembro, período de maior vendagem do comércio.

“De acordo com nossa pesquisa, quase 90% dos empresários estão com estoque adequado ou acima do esperado, e isso tem sido comercializado nos últimos meses em grandes volumes, haja vista os resultados do varejo ampliado dos últimos meses. Então com um bom estoque, as lojas podem investir em promoções melhores nessa Black Friday, atraindo o consumidor”, comentou.

Fonte e foto assessoria