Formação de chapas já para 2022

27/11/20 - 00:01:05

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Não dá para negar que a candidata à prefeita Danielle Garcia (Cidadania) tornou o seu programa eleitoral na televisão mais brando. Ouviu a produção e apagou a figura de delegada austera e arrogante. As poucas aparições que teve neste período de campanha para disputar o segundo turno, exibiu uma mulher educada, social, de bons modos e sem a dureza do personagem que se revelou no primeiro turno. Não reduziu a diferença que a mantém abaixo do seu adversário, mas deixou outra impressão para o eleitorado.

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) manteve-se o mesmo. Continuou a expor obras já realizada e foi didático em termos de projetos para o futuro. Percebeu que seria muito difícil a ultrapassagem, porque o trabalho realizado foi bom. Então, acendeu o pisca-alerta e prosseguiu, sem pressa, seguindo o caminho das urnas. Pode se consagrar prefeito já no domingo por volta das 18 horas e, se bater à previsão do Ibope divulgado ontem, deve partir para as comemorações e continuar onde se encontra, mas cumprindo tudo o que prometeu à população.

Mas, mesmo antes de qualquer resultado, a vida anda para montagem de chapas visando 2022. Política não para e, mesmo com dois anos de antecedência, já se monta um novo ringue para disputas. As conversas de bastidores excedem e seguirão por muito mais tempo. Há muita coisa a tratar e arrumar, para que os grupos não se desfaçam e cheguem às eleições estaduais intactos. Já tem até chapa formada na mente fértil dos especuladores: Ulices Andrade a governador, Luciano Bispo à vice e Laércio Oliveira ao Senado.

Nada fechado, mas as conversas acontecem e pode até ocorrer alguma alteração nessa ordem, mas terá esse perfil. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) tem dito a aliados, nos bastidores, que não se candidata mais a proporcional. Seria então a majoritário. Mas as conversas é que ele não recusaria uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, com uma pessoa sua disputando a Câmara Federal. A chapa será de centro e pode acomodar setores de esquerda e direita, porque não se trata de uma composição ideológica, mas que visa dar continuidade ao grupo sem alterar a coerência.

Mas tem o Partido dos Trabalhadores que é de esquerda e atrelado ao grupo, mesmo com fraturas expostas nessas eleições municipais. Mas 2022 será outra história e não dá para esquecer uma liderança como Rogério Carvalho (PT), que tem sido hábil no Senado e atua especificamente dentro do que defende o seu partido, sem radicalizar com aliados de Sergipe, principalmente. Tem como projeto disputar o Governo do Estado, mas precisa ampliar e ocupar espaços dentro do bloco que integra. Anotem bem: Rogério não é um político descartável em qualquer projeto, porque se tornou a maior liderança petista e pode fortalecer ou enfraquecer qualquer projeto.

Está tão avançado o pensamento pós eleição, que a oposição está começando a traçar régua e compasso para se fortalecer, buscando 2022. Haverá conversas e esse bloco que disputa a Prefeitura de Aracaju, tendo como candidata Danielle Garcia, está se organizando para se manter unido. Quer segurar os partidos que já estão juntos nessa disputa municipal – Cidadania, PSB, PSDB e PR – e se fortalecer com outras legendas que venham a se incorporar ao projeto.

Há um problema exposto, mas que será resolvido com conversas internas: senador Alessandro Vieira (Cidadania). O pessoal o considera sem bom jogo de cintura para atrair novos aliados e extremamente rígido [até intolerante] na hora de ceder. Pensa em disputar o Governo do Estado, mas não é nele que a maioria do bloco aposta. O nome do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), é citado para disputar esse mandato, sem nomes ainda avaliados para vice e Senado. O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) também acha que esse grupo não pode se dispersar, mas deve sentar, buscar consenso, se fortalecer e ser um bloco firme de oposição para as eleições de 2022.

Assim se comportam segmentos políticos definidos, para que se consolidem grupos e se atentem para uma disputa em que define a estrutura política de Sergipe. Tudo isso antes mesmo do segundo turno das eleições municipais deste ano acontecer.

Homenagens a João

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está participando de todos os detalhes, inclusive pessoalmente, para as honrarias ao ex-governador João Alves Filho, no Palácio Museu Olimpio Campos.

*** Belivaldo quer que a família de João Alves faça as últimas homenagens a ele junto ao povo. Ontem, Belivaldo foi pessoalmente ver como andavam os trabalhos.

Uma boa notícia

Além de pagar o 13º até 10 de dezembro, o Governo decidiu que vai pagar os salários de 80% dos servidores dentro do mês.

*** O pagamento injeta um bom dinheiro no comércio durante o período de Natal.

Diferença ainda é ampla

O resultado da Pesquisa do Ibope, divulgada ontem, mostrou que Edvaldo Nogueira caiu dois pontos percentuais. Na pesquisa anterior obteve 55% e na de ontem 53%.

*** A delegada Danielle Garcia cresceu 1%. Na pesquisa de ontem teve 32% e na anterior 31%.

*** Esse pequeno avanço não altera em nada a tendência de vitória de Edvaldo também no segundo turno.

Quadro parece o mesmo

Aracaju não demonstrou alterações para o segundo turno e a avaliação geral é que não haverá mudanças no resultado final oferecido pelas urnas.

*** Edvaldo Nogueira demonstra manter a sua posição junto ao eleitorado e deve se reeleger, sem alterar a campanha expositiva e propositiva que realizou desde o primeiro turno.

*** Domingo, já por volta das 18 horas, o aracajuano terá conhecimento de quem estará na Prefeitura.

Danielle mudou

Danielle Garcia (Cidadania) modificou radicalmente a sua postura diante das Câmeras e pode ter avançado junto ao eleitorado, que conheceu uma mulher firme, mas sem um autoritarismo que não conquista.

*** Danielle esteve mais sorridente, mostrou-se animada, carinhosa com crianças e mãe. Aposentou a arrogância da delegada e virou ternura, sem perder a postura.

*** Se tivesse começado assim talvez o resultado fosse outro e a diferença menor na disputa em primeiro turno.

Ganha 20 minutos

Hoje à noite a TV-Sergipe exibe entrevista de 20 minutos com Danielle Garcia, que vai aproveitar o momento para apresentar projetos e criticar Edvaldo Nogueira.

*** O espaço lhe foi concedido porque o prefeito recusou a participação no debate que a TV realizaria hoje. Danielle estará leve, livre e solta…

André com o PSL

De fonte confiável: o ex-deputado André Moura desembarcou em Aracaju ontem à tarde com toda documentação pronta para assumir o PSL em Sergipe.

*** A mesma fonte diz que Rodrigo Valadares perdeu a eleição para prefeito de Aracaju e o maior partido que ele tinha o controle também.

JB não fica no MDB

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) deve trocar de partido já no início do próximo ano. O seu destino é o Psol ou Pros. Segundo um dos seus aliados, JB estará na esquerda apoiando Lula, mas sem se filiar ao PT.

***O MDB está se vinculando ao presidente Bolsonaro, o que deixa Jackson à vontade para deixar a sigla da qual é um dos fundadores em Sergipe.

Valmir pensa longe

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), pensa na Câmara Federal em 2022. Pode não ser difícil agora, mas depois de dois anos sem mandato o cenário muda.

*** Seus aliados sonham mais alto e pensam em lançá-lo a governador pela oposição, agora com o apoio do Cidadania, PSDB e PSB. Será?

Reunião ampla

O Partido dos Trabalhadores fará uma reunião ampla, depois das eleições, para avaliar a situação do partido em Sergipe, durante as eleições.

*** O objetivo é ouvir a militância em relação aos rumos do partido para 2022 e manter a unidade da legenda visando às eleições daquele ano.

*** Setores do PT acham que o partido não deve deixar o Governo e buscar o entendimento.

Alerta para inércia

Os senadores Rogério Carvalho e Humberto Costa (PT) alertam para inércia do governo Bolsonaro em meio à pandemia que vitimou mais de 170 mil brasileiros.

*** Os dois cobram solução para milhões de testes próximos ao vencimento.

Uma boa conversa

Vê preconceito – Danielle Garcia classificou de preconceito o fato das pessoas considerarem que ela foi autoritária nos primeiro programas eleitorais.

Mais agradável – Preconceito inclusive da própria Danielle, que promoveu mudanças no seu programa e se exibiu sem por o dedo em riste e mais agradável com a população.

Dora Kramer – Dependência química é doença classificada pela OMS. Não tem cura, mas tem tratamento. Não é vício. Só os ignorantes usam essa palavra.

Muda as placas – Belivaldo Chagas já determinou mudanças de todas as placas do Huse para Hospital de Emergência Governador João Alves Filho.

Gaudêncio Torquato – Partidos grandes e médios, não deixem de ver: há muita fadiga de material em alguns Estados.

Samuel Pancher – Bolsonaro não quer prestar depoimento no inquérito que o investiga sobre a suposta interferência na PF.

Samuel Federal – O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) não pretende mais a reeleição para estadual. Já trabalha para disputar a Câmara Federal.

Décio Neves – Posso cancelar o Pix se transferir o dinheiro para a pessoa errada? Nem pensar! Por isso é importante estar por dentro de tudo que diz respeito ao Pix.