Novembro Azul: Ipesaúde realiza ação de conscientização sobre saúde do homem

27/11/20 - 14:57:49

Na manhã desta sexta-feira (27), o Ipesaúde, tendo em vista a campanha Novembro Azul, realizou diversas palestras educativas relacionadas à saúde do homem, além de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, em seus blocos de atendimento localizados na sede da autarquia.

José Augusto tem 1 ano que aderiu ao Ipesaúde e aprovou a ação e os serviços oferecidos pela autarquia. “Se prevenir é importante, apesar de ainda existir tabu entre os homens, vejo que o preconceito vem diminuindo, mas ainda persiste e essa ação que está acontecendo aqui hoje é válida para conscientizar. O Ipesaúde vem melhorando cada dia mais o acolhimento e atendimento aos seus beneficiários, estou gostando muito”, comentou o beneficiário.

Ação foi realizada pela equipe de enfermagem da sede da autarquia, com o objetivo de levar mais conhecimento aos pacientes masculinos sobre o assunto. Para a enfermeira Carolina Morais, uma das organizadoras da ação, “esse movimento pretende dar um passo em direção ao fim de conceitos retrógrados em relação à saúde masculina, principalmente sobre o imprescindível exame de próstata”, explica.

Além disso, o objetivo percorre outras áreas da saúde masculina, para que haja conscientização de maneira geral a respeito do autocuidado, como explica o enfermeiro Cleomenes Barros. “A iniciativa visa mostrar aos homens que, assim como a maioria das mulheres, eles devem se cuidar, não apenas na prevenção do câncer de próstata, mas também em outras especialidades como Cardiologista, Endocrinologista, Clínico Geral, Psicólogo, pois é importante cuidar da saúde do corpo e da mente”, comentou.

A ação aconteceu na sede da autarquia localizada na Rua Campos, 177, São José. Mais informações sobre serviços do Ipesaúde podem ser acessadas através do (79) 3226-2828.

Fonte e foto assessoria