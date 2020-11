PC UNIDA: PRESIDENTE DA ALESE RECEBE DIRIGENTES DA ADEPOL/SE E SINPOL/SE

27/11/20 - 05:57:10

Dirigentes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) estiveram na Assembleia Legislativa do Estado, em audiência com o presidente, deputado Luciano Bispo, na manhã desta quinta-feira, 26.

Os representantes foram solicitar ao presidente da Casa apoio ao projeto de valorização das categorias que ainda tramita no governo.

O projeto referido é fruto de um entendimento nunca antes alcançado entre as categorias, após um longo período de turbulências, em que as entidades defendiam interesses conflitantes.

Na oportunidade, o governador Belivaldo Chagas preferiu não enviar qualquer projeto, enquanto não se estabelecesse um consenso entre as categorias.

Neste ano, os trabalhadores policiais civis, atendendo a orientação do Governador, conversaram entre si, encontraram uma pauta comum, justa, simples e objetiva, e a apresentaram ao governo do Estado.

Em respeito à organização administrativa, os dirigentes sindicais percorreram todas as instâncias institucionais, começando pela Delegacia-Geral, passando pelas secretarias da Segurança, de Governo, da Administração, chegando até a Procuradoria do Estado.

O reconhecimento pretendido pelos servidores é justificado pelos resultados positivos que a Polícia Civil vem apresentando nos últimos anos. Além disso, há de se lembrar que os policiais civis, que já correm perigo de vida em situação normal, em razão de sua própria condição, durante a pandemia se submeteram a risco dobrado, podendo contaminarem-se e contaminarem suas próprias famílias, em decorrência da obrigação do trabalho presencial.

A expectativa agora das categorias é que seus representantes sejam recebidos pessoalmente pelo Governador Belivaldo Chagas e que ele determine o envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa para que possa ser votado antes do recesso parlamentar.

Fonte: Ascom Sinpol e Adepol