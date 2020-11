POLÍCIA MILITAR APRESENTA PLANO DE SEGURANÇA PARA 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2020

27/11/20 - 05:41:56

Com a finalidade de detalhar as ações de execução do Plano de Segurança das Eleições 2020, a Polícia Militar do Estado de Sergipe reuniu oficiais, na manhã nesta quinta-feira (26), no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).

Durante a reunião, presidida pelo subcomandante-geral da PM e coordenador geral da Operação Eleições, coronel Paulo Cesar Góis Paiva, também foram repassadas diretrizes do Comando Geral da Corporação e do TRE.

Diante do Comando do Policiamento Militar da Capital e de oficiais que atuarão na função de coordenadores e supervisores de policiamento no pleito eleitoral, o coronel Paiva repassou orientações detalhadas para o emprego de um efetivo de 674 policiais militares, que serão distribuídos nas três Zonas Eleitorais de Aracaju, já a partir dessa sexta-feira, 27 de novembro.

Na oportunidade, o subcomandante da Polícia Militar destacou que a Instituição está preparada para executar a operação de segurança no pleito eleitoral. “A partir dessa sexta-feira a sala de comando e controle será ativada no Quartel Central e de lá, serão coordenadas todas as ações de segurança para garantir a segurança das eleições nesse segundo turno”, afirmou o coordenador.

O subcomandante ressalta que a associação com outras forças de segurança, como Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, foi primordial para que a operação de segurança desenvolvida no primeiro turno fosse exitosa, demonstrando que o planejamento se mostrou efetivo e eficaz. Esse trabalho conjunto também será executado no segundo turno.

“A associação do trabalho da PM com as demais forças de segurança vai garantir que o eleitor aracajuano tenha tranquilidade no momento de realizar seu voto”, finalizou o coronel.

Informações e foto: PM/SE