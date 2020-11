Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário ampliado nesta Black Friday

27/11/20 - 06:06:37

Na próxima sexta-feira, 27 de novembro, centros de compras da capital sergipana abrem das 8h às 22h

A liquidação mais aguardada em todo o mundo abre a tradicional temporada de compras de final de ano e, nos dois principais shoppings de Aracaju (SE), a Black Friday acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Serão três dias de grandes oportunidades, com descontos de até 70%. Neste ano, além das possibilidades de compras no mall, os shoppings Jardins e RioMar oferecem multicanais que ajudam a estreitar ainda mais o relacionamento com o cliente e a complementar a venda física, como a plataforma online e o drive-thru.

Para maior comodidade do consumidor, os empreendimentos irão ampliar o horário de funcionamento na próxima sexta-feira, 27, atendendo ao público das 8h às 22h. No sábado, 28, os shoppings abrirão normalmente, das 10h às 22h e, no domingo, 29, grandes marcas funcionarão das 12h às 20h, demais lojas e quiosques, das 14h às 20h, e as praças de alimentação e restaurantes, das 12h às 22h. Mais informações sobre o horário especial de algumas grandes lojas estão disponíveis nos sites e redes sociais dos shoppings Jardins e Riomar Aracaju.

Pesquisa revela intenção de compras na Black Friday

Estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a Offer Wise Soluções em Pesquisa, aponta que 61% dos brasileiros pretendem realizar compras na Black Friday, o que representa um aumento de 24% das intenções em relação a 2019. A pesquisa ouviu consumidores das 27 capitais brasileiras e revelou também que 63% dos que farão compras acreditam que o momento é oportuno para adquirir produtos com preços mais baixos.

Boa parte dos consumidores pretende comprar em lojas físicas (47%), especialmente em shopping center. Roupas (42%), calçados (31%), smartphones (22%), eletrodomésticos (22%) e eletrônicos (20%) devem ser os produtos mais procurados.

Descontos e benefícios

As lojas dos shoppings Jardins e RioMar preparam-se para receber os clientes com descontos de até 70% e benefícios especiais como prazo estendido para o cliente começar a pagar as compras e parcelamento em até 10 vezes sem juros. As ofertas já tradicionais em segmentos como telefonia, eletroeletrônico e tecnologia, moda e acessórios, perfumaria e beleza e artigos para o lar, será estendida também para alimentação e lazer. A rede Cinemark realizará sessões especiais com ingressos a R$ 5 cada e promoção no snack bar.

Nas redes sociais (@ShoppingJardins e @RioMarAracaju), o consumidor acompanha algumas das ofertas e os tradicionais “achadinhos” de influenciadoras com expertise de garimpar boas oportunidade de compras.

Omnichannel amplia as possibilidades de compras

Para complementar a venda física, os empreendimentos contam com multicanais que atendem aos clientes que optam pela compra online. Plataformas integradas de venda, drive-thru e delivery são algumas das soluções oferecidas.

No marketplace, a Black Friday estende-se até o dia 30 de novembro. Acessando os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou os aplicativos Shopping Jardins Online e Riomar Aracaju Online (Android e iOS), a população aracajuana tem a oportunidade de aproveitar outras ofertas especiais e o frete gratuito.

Além de poder incluir artigos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido, o cliente tem a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros, com prestação mínima de R$ 50. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e os produtos são entregues em até 48 horas. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora.

Foto: Divulgação

Da assessoria