SMTT dará continuidade a “Operação Eleições 2020” durante o 2º turno

27/11/20 - 13:51:43

Os eleitores aracajuanos retornarão às urnas no próximo domingo, 29, durante o segundo turno das Eleições 2020. Com mais de 400 mil pessoas aptas a votar, a previsão é de que a circulação de veículos e pessoas pelas ruas e avenidas da cidade seja novamente intensa. Para garantir a segurança viária à população em um dia tão importante para a democracia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) dará continuidade a ‘Operação Eleições 2020’.

Segundo o superintendente da SMTT, Renato Telles, será repetida a mesma dinâmica de trabalho executada de forma exitosa no primeiro turno. “No primeiro dia de votação, tivemos um dia tranquilo. Isso porque ampliamos o nosso efetivo e estivemos em todas as regiões da cidade. No próximo domingo, repetiremos essa fórmula com pequenas alterações”, explica. Serão 168 agentes de trânsito mobilizados, sendo 62 no sábado e 106 no domingo.

Mais uma vez, a ‘Operação Eleições 2020’ da SMTT terá início no sábado, 28, véspera do pleito, com apoio logístico ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O trânsito será bloqueado nas proximidades do TRE, no bairro Capucho, a partir das 14h. Apenas veículos credenciados terão acesso à área. No domingo, 29, a via que dá acesso ao TRE continuará interditada até o fim da apuração dos votos. Já às 15h, o trecho da rua Itabaiana, nas imediações do Fórum Aloísio Abreu Lima, também será bloqueado para circulação de veículos.

Alguns locais de votação que concentram grande número de eleitores também terão pequenas interdições de trânsito, como o Colégio Estadual Jugurta Barreto, no bairro Santa Maria, o Centro Educacional Atlântico, na Atalaia, a Escola Estadual Leite Neto, no Grageru, a Escola Estadual Manoel Franco Freire, no Jabotiana, e a Escola Municipal Laonte Gama, no Olaria.

Transporte público

A operação envolve não só o trabalho de fiscalização e organização do trânsito, mas também o reforço da frota de ônibus, neste dia, com 12 veículos extras. O planejamento contempla todos os terminais de integração de Aracaju e também da região metropolitana.

Fonte e foto SMTT