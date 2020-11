CAMINHÃO VOCÊ NO AZUL CHEGA À ARACAJU PARA REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS

28/11/20 - 07:58:33

São cinco caminhões percorrendo todas as regiões do país durante campanha

A CAIXA lançou, em 10 de setembro, a campanha Você no Azul para regularização de dívidas de contratos comerciais em atraso. Para reforçar o atendimento, cinco caminhões Você no Azul percorrerão todas as regiões do Brasil, durante a campanha. A cidade de Aracaju (SE) recebe a unidade móvel de 30de novembro a 4 de dezembro, das 08h às 13h, na Praça General Valadão, centro de Aracaju. No Caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para a regularização das dívidas.

Você no Azul:

A campanha Você no Azul oferece condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas comerciais em atraso, beneficiando pessoas físicas e empresas.

Este ano a novidade é a possibilidade de regularizar as dívidas nas unidades lotéricas, sendo que o cliente pode pagar valores de até R$ 2 mil. Basta informar o CPF.

Para regularizar a dívida, o cliente não precisa sair de casa, pois a CAIXA coloca à disposição de seus clientes diversos canais remotos. A regularização pode ser realizada pelo WhatsApp, no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis no Twitter (twitter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

Além disso, a regularização pode ser feita em todas as agências.

A ação tem vigência até 31 de dezembro 2020.

Serviço:

Caminhão Você no Azul em Aracaju (SE)

Data: 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020

Horário: 08h às 13h

Local: Praça General Valadão, centro de Aracaju.

Assessoria de Imprensa da CAIXA