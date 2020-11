Edvaldo falta ao debate, Danielle dá entrevista sem fato novo que altere cenário do 2º turno

28/11/20 - 01:55:13

A delegada Danielle Garcia (Cidadania), que disputa o segundo turno à Prefeitura de Aracaju, no domingo (29) concedeu entrevista de 20 minutos à TV-Sergipe, afiliada da Globo, na noite desta sexta-feira (27). Seria um debate entre os dois candidatos, mas o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) comunicou à emissora que não participaria, o programa foi feito especialmente com a delegada.

A apresentadora Suzane Vidal foi quem fez as perguntas, todas elas propositivas, à Danielle Garcia que as respondeu inicialmente demonstrando nervosismo, mas impondo ritmo natural no final, expondo projetos administrativos que promete executá-los em caso de ganhar as eleições. Não apresentou fato novo, além dos que foram expostos durante a sua campanha nos dois turnos e provavelmente não serviu para alterar o quadro que se apresenta para o pleito de domingo.

Danielle anunciou que o prefeito Edvaldo Nogueira ficará na Prefeitura por menos de dois anos e vai se desincompatibilizar para disputar o Governo de Sergipe em 2022. Também convocou eleitores que faltaram no pleito passado, para comparecerem às urnas e provocarem a mudança que ela prega.

Danielle promete melhorar a Educação, reduzir as filas para consultas em postos de saúde, construir casas e oferecer segurança, além de reduzir o número de cargos em comissão, para valorizar os funcionários fixos. Diz que também vai reduzir o número de Secretarias, além de recuperar o centro de Aracaju.

A entrevista de Danielle não foi o suficiente para alterar o quadro das eleições que se apresenta ao eleitorado, inclusive avaliado pelo Instituto Ibope de Pesquisas na noite de quinta-feira (26).