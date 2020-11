Curto circuito pode ter provocado incêndio no centro de Aracaju, mas já foi controlado

28/11/20 - 21:13:21

Um incêndio no centro de Aracaju, neste momento (21 horas deste sábado, 28), provocou susto a quem circula próximo ao local – rua Itabaianinha com travessa Benjamin Constant. Segundo a radialista Magda Santana, que postou a informação no grupo “Café com Política”, o fogo não é proveniente de algum prédio ou loja, mas provavelmente de um curto circuito em na fiação da rua.

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o cruzamento está bloqueado e que agentes de trânsito estão fazendo o isolamento da área e o Corpo de Bombeiros também se encontra no local. O fogo já está controlado. A SMTT recomenda que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela região.

