SUSPENSO TEMPORARIAMENTE ATENDIMENTO O PRESENCIAL NA SEDE DA PF EM SERGIPE

28/11/20 - 10:48:19

A Polícia Federal em Sergipe informa a suspensão do atendimento ao público na sua sede principal, localizada na Avenida Augusto Franco, nº 2260, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, no período de 28 de novembro a 6 de dezembro de 2020, em razão da confirmação de casos de Covid-19.

A medida é necessária para a diminuição da circulação de pessoas e a preservação da saúde de seus servidores, colaboradores e do público em geral.

A recepção de documentos no período será realizada exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail protocolo.se@dpf.gov.br, e as inquirições de pessoas intimadas ou outras demandas rotineiras de polícia judiciária serão reagendadas diretamente com os interessados, em contatos a serem realizados em breve.

Seguem mantidos, porém, os atendimentos a casos urgentes e situações flagranciais, que podem ser reportados ao serviço de plantão da Polícia Federal presencialmente ou, preferencialmente, pelo telefone 79.3212-8550, com especial atenção aos ilícitos eleitorais decorrentes do 2º turno das eleições municipais de 2020 nesta Capital.

Também estão regularmente mantidos os atendimentos presenciais relacionados aos serviços de polícia administrativa, como emissão de passaporte, registro de estrangeiro e controles de arma de fogo, produtos químicos e segurança privada, realizados na sua sede secundária situada no Aeroporto Santa Maria, Avenida Senador Júlio Cesar Leite, S/N, Bairro Santa Teresa, Aracaju/SE, sem prejuízo da plena observância das medidas sanitárias e distanciamento social necessárias à não proliferação do novo coronavírus.

CS/PF/Sergipe