POLÍCIA MILITAR USARÁ MAIS DE 600 POLICIAIS NAS ELEIÇÕES ESTE ANO EM ARACAJU

28/11/20 - 09:38:06

A Policia Militar de Sergipe apresentou o Plano de Segurança das Eleições 2020 que acontece neste domingo (29). A operação contará com 674 policiais para garantir a tranquilidade do 2º turno em Aracaju.

O efetivo será distribuído nas três Zonas Eleitorais da capital. Segundo o subcomandante-geral da PM, coronel Paulo Cesar Góis Paiva, a instituição está preparada para executar a operação de segurança no pleito.

A PM ressalta que a associação com outras forças de segurança, como Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal, foi primordial para que o êxito da operação desenvolvida no primeiro turno, demonstrando que o planejamento se mostrou efetivo e eficaz. Esse trabalho conjunto também será executado agora no segundo turno das eleições em Aracaju visando garantir que o eleitor aracajuano tenha tranquilidade no momento de realizar seu voto.