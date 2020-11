Professores da Academia da Cidade passam por capacitação em Aracaju

28/11/20 - 07:37:53

Com a retomada das aulas presenciais em alguns polos do Programa Academia da Cidade (PAC), na próxima terça-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou um cronograma de capacitações no Centro de Educação Permanente em Saúde (Ceps).

Suspensas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, que impôs limitações para atividades em grupo, as aulas serão retomadas por fases, de acordo com plano produzido pela SMS. Conforme explica a coordenadora da Área de Promoção e Ações Intersetoriais (APAI), Monalisa Fonseca, serão retomadas as aulas presenciais de dez polos.

“Neste primeiro momento, a Academia da Cidade será retomada nos polos Augusto Franco, América, Bairro Industrial, Zilda Arns, Luzia, Santa Maria, Santos Dumont, Maracaju, Centro de Criatividade e Bugio. E os usuários considerados grupo de risco (idosos, hipertensos, diabéticos e imunossupressores) serão orientados a permanecerem em casa. Professores, estagiários e alunos farão o teste RT-PCR, que detecta se a pessoa está com a covid-19 ou não, e devem levar o resultado para participar das atividades. Após 30 dias do início desta fase, será reavaliada a possibilidade de abertura de mais polos”, explica.

Orientações

Para a realização das aulas, será obrigatório o uso de máscara, higienização de mãos antes e depois das atividades e distanciamento social, respeitando a marcação definida nos locais das atividades.

Segundo a técnica do PAC, Aline Guimarães, a Secretaria fornecerá equipamento de proteção individual para professores e estagiários contendo máscara de tecido, face shield e álcool em gel. “As aulas terão duração máxima de 40 minutos e cada turno irá ofertar, no máximo, duas aulas e não serão utilizados materiais de uso coletivo, como halteres e colchonetes”, enfatiza.

Aulas on-line

Uma das capacitações aconteceu em parceria com a Universidade Maurício de Nassau com o tema Mídias Digitais. “Nosso intuito foi orientar o professor no uso da tecnologia na hora de gravar as vídeoaulas. Aqueles que não quiserem frequentar os polos reabertos, poderão acessar as aulas no site da Prefeitura de Aracaju, no link Academia da Cidade”, enfatiza a colaboradora da área técnica, Bárbara Oliveira.

Fonte e foto assessoria