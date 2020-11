Thais Bezerra está internada em coma na UTI do São Lucas

28/11/20 - 21:39:33

A jornalista Thais Bezerra, que há anos edita o caderno que leva o seu nome, aos domingos, no Jornal da Cidade, está internada em coma, desde quinta-feira (26), na UTI do Hospital São Lucas, com um edema cerebral. Thais neste sábado começou a responder à medicação com reflexos, mais seu estado de saúde ainda é muito delicado.

Thaís Bezerra é uma das mais importantes jornalistas da área de sociedade de Sergipe e escreve há 42 anos, com o seu caderno sendo esperado por milhares de eleitores aos domingos. Influente, respeitada pelo seu trabalho, Thaís sempre levou com muita serenidade as coisas que acontecem nos bastidores da vida social sergipana.

No sábado (21) Thaís Bezerra jantou com o ex-governador Albano Franco em um restaurante da cidade, comemorando os 80 anos que ele faria no domingo (22). A jornalista foi à missa em ação de graça celebrada para o aniversariante na data do seu nascimento. Thaís está sempre presente na grande maioria dos acontecimentos importantes do Estado e influencia junto à opinião pública.

O senador Rogério Carvalho (PT), disse há pouco que “desde que soube que a amiga Thaís Bezerra está sob cuidados médicos, peço em minhas orações que recupere a saúde dela brevemente. Que você, Thaís possa enfrentar esse momento de fragilidade com toda a garra possível. Estamos torcendo pela sua recuperação.

A vereadora reeleita de Aracaju, Emília Corrêa, escreveu: “Em oração por Thaís Bezerra. Que Deus restabeleça sua saúde. Você tem demonstrado uma grande força. Jamais perca a esperança ou a fé. Deus está lutando ao seu lado, assim como todos que amam você”.