EDVALDO ESTÁ REELEITO E GANHA DE DANIELLE POR MAIS DE 40 MIL VOTOS

“Foram quatro vezes mais votos que na última eleição, o que me dá mais responsabilidade. Foi uma votação extraordinária tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Eu já desci do palanque, e agora sou prefeito de todos aracajuanos. Estou concentrado nos desafios futuros. O primeiro desafio é recuperar a economia. Até hoje sou o único político a ser eleito três vezes prefeito de Aracaju e uma vez vice”, afirmou o prefeito em uma transmissão ao vivo por uma rede social.

Sobre a relação com a Câmara de Vereadores, Edvaldo disse que está otimista. “Elegemos 15 vereadores, o que vai dar um conforto para gente trabalhar em harmonia com a Câmara”, afirmou Nogueira. A vice-prefeita será a delegada Katarina Feitosa (PSD). Nesta eleição, a coligação contou com o apoio do PSC, MDB, PCdoB, PV e Progressistas

Com a vitória, essa é a terceira vez que ele é eleito prefeito da capital sergipana. Em um outro mandato, ele assumiu a administração municipal após a renúncia do então prefeito, Marcelo Déda, para concorrer ao governo do estado.

Durante a campanha, Edvaldo ressaltou a experiência como administrador da capital e afirmou ter novos planos para dar continuidade à sua gestão. Ele afirmou que pretende fazer a licitação do transporte público, implantar o ensino integral nas escolas municipais. Além de retomar o Plano Diretor da capital.