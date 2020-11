EDVALDO NOGUEIRA NO COLÉGIO DOM LUCIANO EM COMPANHIA DE ALIADOS

29/11/20 - 11:34:58

O candidato a prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), votou no Colégio Estadual Dom Luciano.

Edvaldo disse que está confiante na vitória. “tenho clareza de que fiz uma campanha propositiva”, disse Edvaldo.

No inicio da manhã, Edvaldo tomou café da manhã em sua residência acompanhado do governador do estado Belivaldo Chagas e de outros aliados políticos.