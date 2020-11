Indústria agora chamada de Unigel Agro SE, foi arrendada pela Proquigel

A antiga Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen/SE) após ser arrendada pela empresa Proquigel, agora passa a ser chamada de Unigel Agro SE localizada no município de laranjeiras e está prestes a iniciar suas atividades a partir de janeiro de 2021. Participando deste contexto, a Sergas iniciou as obras de construção civil para implantação das estações de medição para o gás natural canalizado, que serão direcionadas à antiga Fafen/Se, hoje Unigel Agro SE. O investimento está orçado em R$2.780.000,00, possibilitando a movimentação do gás natural canalizado utilizado pela aquela unidade industrial.

A obra de construção do acesso e das bases para implantação das Estações de Medição Unigel Agro SE (EMED), contarão, inicialmente, com as fases de terraplanagem e contenções, devido ao terreno apresentar declive acentuado, o que exige esta intervenção, além de implantação de um sistema de drenagem. Em seguida, será realizada a pavimentação e construção da base, onde serão instalados todos os equipamentos de movimentação do gás natural canalizado que servirá como fonte energética e matéria prima para a planta.

O passo seguinte será a transferência das estações que se encontram no pátio da Sergas, para a base recém construída em Laranjeiras. Após este procedimento, será feita a interligação à rede de distribuição que liga o ponto de entrega (PE) Fafen/Sergas às instalações da Unigel Agro SE.

Para o presidente da Sergas, Valmor Barbosa, o contrato de arrendamento do parque fabril da Fafen-SE, por parte da Proquigel, será fundamental para criação de novos empregos diretos e indiretos na região, além de abrir possibilidade do crescimento do mercado de fertilizantes, com a reativação de empresas que trabalham no seguimento. “Além disso, com a Sergas passando a fazer a movimentação do gás natural canalizado para a indústria, irá gerar receita para a companhia, o que é extremamente positivo e se vislumbra a possibilidades novos investimentos na nossa rede, podendo favorecer ainda mais o processo de interiorização e a introdução do gás natural em novos municípios”, lembra.

Segurança

Segundo o gerente de engenharia da Sergas, Gustavo Cruz, toda a obra realizada pela Sergas, preza pela segurança e nesta, envolvendo a TAG/TRANSPETRO e a Unigel Agro SE, não está sendo diferente. “As atividades operacionais que são realizadas pela Sergas, passam por avaliação dos riscos inerentes as atividades, propondo e executando todas as ações mitigadoras, com intuito de evitar qualquer tipo de acidente. Este procedimento é padrão, onde existe a busca pela excelência na segurança dos seus colaboradores, qualidade dos serviços executados, assim como a preocupação com o meio ambiente”, explica Gustavo.

